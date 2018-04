Le Kremlin espère encore "un dialogue" avec Washington

Moscou (Russie) - La Russie a dit lundi encore espérer l'instauration d'un "dialogue" avec les Etats-Unis malgré "tout le dommage" qu'ont subi les relations entre ces deux puissances, auxquelles les frappes occidentales contre le régime de Damas ont porté un nouveau coup."Nous espérons qu'avec le temps, lorsque nos collègues américains auront réglé leurs problèmes internes, un dialogue débutera, malgré tout le dommage qu'ont subi les relations bilatérales par la faute de Washington", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.M. Peskov a néanmoins confirmé qu'"aucune discussion sur une possible rencontre" entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump n'était actuellement en cours.Une telle rencontre avait été évoquée à l'occasion d'une conversation téléphonique entre les deux dirigeants le 20 mars.Cette idée n'a pas avancé depuis, sur fond de tensions liées à l'empoisonnement le 4 mars de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal en Angleterre et aux frappes des Etats-Unis et de deux de leurs alliés samedi contre le régime de Damas en riposte à une attaque chimique présumée.Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a estimé dans un entretien avec la BBC en partie diffusé lundi que les relations entre Moscou et Washington étaient actuellement "pires" qu'au temps de la Guerre froide.(©AFP / 16 avril 2018 12h29)