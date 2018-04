Le Kremlin réfute toute motivation politique à l'arrestation d'un milliardaire

Moscou - Le Kremlin a refusé lundi de lier à des luttes politiques l'arrestation d'un milliardaire russe soupçonné du détournement de 35 millions d'euros, qui provoque un choc dans les milieux politico-financiers russes à l'approche de la formation d'un nouveau gouvernement.Cofondateur du conglomérat Summa, Ziïavoudine Magomedov, à la tête d'une fortune estimée par Forbes à 1,2 milliard de dollars, a été placé samedi soir en détention provisoire par un tribunal de Moscou pour fraude, détournement à grande échelle et organisation d'un groupe criminel.Cette affaire est l'une des plus retentissantes pour les milieux économiques depuis l'arrestation de l'oligarque et opposant Mikhaïl Khodorkovski. Elle a aussitôt entraîné des spéculations sur ses motivations, au moment où Vladimir Poutine, réélu pour un quatrième mandat le 18 mars, doit former un nouveau gouvernement, prévu après son investiture début mai."Ce ne sont que des commérages de politologues", a balayé lundi le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, interrogé sur de possibles luttes de clans à l'origine de cette arrestation.Âgé de 49 ans, Ziïavoudine Magomedov a connu une ascension fulgurante lors du mandat présidentiel de Dmitri Medvedev (2008-2012), dont il est réputé proche et dont le maintien à la tête du gouvernement fait l'objet d'intenses interrogations.Il a étudié avec le vice-Premier ministre Arkadi Dvorkovitch.Il est soupçonné avec son frère Magomed, un ex-sénateur, d'avoir détourné 2,5 milliards de roubles, soit environ 35 millions d'euros au taux actuel, de fonds publics pour divers projets de construction, ont rapporté les agences russes. Il rejette ces accusations.Selon plusieurs médias russes, ces poursuites concernent en partie la construction du nouveau stade de l'enclave de Kaliningrad (nord-ouest) pour le Mondial-2018 de football.Les deux frères, ainsi qu'un troisième homme, dirigeant d'une des entreprises du conglomérat Summa, ont été placés en détention provisoire dans la célèbre prison moscovite de Lefortovo.Le groupe Summa est impliqué dans de grands projets d'infrastructures et énergétiques, dont l'opérateur portuaire Novorossiysk Commercial Sea Port (NCSP) et le groupe de transports Fesco, qui chutaient fortement lundi à la Bourse de Moscou.Ziïavoudine Magomedov est également membre du conseil d'administration du projet de train ultra rapide Virgin Hyperloop One.L'arrestation "a eu lieu avant l'annonce d'un nouveau gouvernement et, par conséquent, peut avoir un impact sur sa future composition", a estimé lundi dans un éditorial le rédacteur en chef adjoint du quotidien Kommersant."L'arrestation des frères Magomedov affaiblira le premier ministre Dmitri Medvedev et son adjoint Arkadi Dvorkovitch", relevait de son côté le quotidien RBK."Il s'agit probablement de préparer la passation" du pouvoir, a affirmé de son côté le rédacteur en chef de la radio Echo de Moscou, Alexeï Venediktov, qui y voit une preuve de "du déclin de Medvedev qui se poursuit.... Il n'y a plus personne autour de lui, ni hommes politiques, ni hommes d'affaires".Dans une déclaration citée samedi par Interfax, le groupe Summa affirmé son "désaccord avec le tribunal et son intention de faire appel" de l'arrestation de Ziïavoudine Magomedov, tout en indiquent être "prêt à coopérer avec les enquêteurs".(©AFP / 02 avril 2018 15h05)