Le Liban satisfait de la mobilisation de la communauté internationale à Rome

Rome - Le Premier ministre libanais Saad Hariri s'est félicité jeudi à Rome de l'engagement de la communauté internationale à renforcer l'armée régulière de son pays, en particulier de la France qui a ouvert une ligne de crédit de 400 millions d'euros."Je remercie la France pour cette annonce", a déclaré M. Hariri devant la presse à l'issue d'une conférence internationale ministérielle de soutien au Liban et à ses institutions, qui s'est tenue jeudi dans la capitale italienne."Je suis extrèmement satisfait", a-t-il ajouté, soulignant que des contacts bilatéaux allaient maintenant avoir lieu pour préciser les montants engagés par chacun des 40 pays représentés dans le cadre de cette conférence.Interrogé sur le danger de voir cette aide financière militaire tomber en d'autres mains que celle de l'armée nationale libanaise, en particulier entre celles du Hezbollah, le mouvement chiite soutenu par l'Iran, M. Hariri a assuré que cela ne se produirait pas."Je vous assure que cela ne produira jamais et que cela ne s'est jamais produit", a-t-il assuré.Le Hezbollah, groupe "terroriste" pour les Etats-Unis, est un poids lourd de la politique libanaise et aussi le seul mouvement à avoir conservé ses armes à l'issue de la guerre civile au Liban (1975-1990). M. Hariri en est un virulent adversaire.L'instabilité dans la région témoigne du "besoin que nous avons de construire nos propres institutions nationales de sécurité, seules capables de défendre la souveraineté du Liban", avait déclaré M. Hariri, à l'ouverture de cette conférence.Cette réunion à Rome, qui sera suivie de deux autres à Paris et Bruxelles, "est importante parce que nous, au Liban, avons été les premiers à libérer notre sol de la présence de l'organisation de Etat islamique (EI) et nous l'avons fait avec très peu de moyens", a souligné le premier ministre libanais au début de la conférence."Nous sommes ici pour créer de la confiance parce que nous avons tous reconnu qu'une sécurité viable pour le Liban est aussi une sécurité viable pour la région", a encore dit M. Hariri, dénonçant au passage les ingérences d'Israël.L'Etat hébreu "reste la première menace pour le Liban, ses violations quotidiennes de notre souveraineté doivent cesser", a-t-il lancé.Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Gutteres, a souligné de son côté l'engagement du Liban à accueillir plus d'un million de réfugiés syriens, soit "le tiers de sa population totale"."Le Liban a démontré une solidarité admirable qui contraste avec d'autres dont les portes tendent à rester fermées à ceux qui en ont besoin", a déclaré M. Guterres, sans citer aucun pays.Il est donc "essentiel pour la communauté internationale de montrer une forte solidarité avec le Liban, pilier fondamental de la stabilité dans la région", a ajouté le secrétaire général de l'ONU.Il s'est félicité des "signaux positifs" envoyés par les autorités libanaises, du président Michel Aoun au Premier ministre Hariri, sur la "primauté des forces armées libanaises".Il est donc temps pour la communauté internationale "d'exprimer un engagement total en faveur de l'unité et de la stabilité au Liban", a-t-il souligné.Des élections législatives doivent se tenir en mai au Liban, premier scrutin parlementaire depuis neuf ans dans ce pays, dans un contexte de tensions sécuritaires liées notamment au conflit syrien.Le conflit qui ravage la Syrie depuis 2011 a fait plus de 340.000 morts et jeté des millions de déplacés et réfugiés sur la route de l'exil.La France avait annoncé début mars avoir accordé 14 millions d'euros aux forces armées libanaises, sous forme essentiellement de capacités anti-char, pour aider ce pays à renforcer son indépendance.(©AFP / 15 mars 2018 19h35)