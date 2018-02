Le Liban signe son premier contrat de prospection d'hydrocarbures offshore

TOTAL

Beyrouth - Le Liban a signé vendredi son premier contrat d'exploration d'hydrocarbures au large de ses côtes avec un consortium alliant le groupe pétrolier français Total, l'italien ENI et le russe Novatek, sur fond de tensions avec Israël sur l'un des blocs concernés.La cérémonie de signature, à laquelle ont pris part le président Michel Aoun et de nombreux dignitaires libanais, fait suite à la sélection en décembre par le gouvernement des trois groupes pétroliers au terme d'un appel d'offres clôturé en octobre."Le Liban fait partie désormais du club des pays producteurs d'énergie et entame une nouvelle étape dans son histoire", s'est félicité le président Aoun.Les travaux de forage, qui débuteront en 2019, concernent les blocs 4 et 9 - sur les dix prédéfinis par le Liban. Le bloc 9 se trouverait dans une zone maritime contestée par Israël.Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, avait dénoncé le 31 janvier "le comportement provocateur" des autorités libanaises. "Ils ont lancé un appel d'offres pour (...) un bloc qui de toute évidence est à nous", avait-il déclaré.Le Liban avait alors condamné les déclarations israéliennes jugées comme une "atteinte à la souveraineté nationale".bek/jmm/feb/az(©AFP / 09 février 2018 16h14)