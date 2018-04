Le Liban va recevoir plus de 11 milliards de dollars d'aide

Paris - La communauté internationale s'est engagée à accorder plus de 11 milliards de dollars en dons et prêts au Liban lors d'une conférence vendredi à Paris, une "mobilisation exceptionnelle" en faveur du pays déstabilisé par l'afflux de réfugiés syriens, a annoncé le président français Emmanuel Macron."Au total, la conférence a permis de mobiliser un peu plus de 11 milliards (de dollars) d'engagements", a-t-il dit en clôture de la conférence, baptisée CEDRE. "C'est cette mobilisation exceptionnelle dont nous avons besoin" pour maintenir la stabilité dont le Liban a besoin", a-t-il poursuivi.Il a rappelé que la France accordera 550 millions de dons et de prêts concessionnels au pays. La Banque Mondiale avait annoncé dans la journée quatre milliards de dollars de prêts sur 5 ans, l'Arabie saoudite 1 milliard, la BEI 800 millions d'euros et la BERD 1,1 milliard sur 6 ans, entre autres.Saluant la "générosité exceptionnelle du peuple libanais qui a accueilli plus d'un million de réfugiés syriens", le président français a estimé qu'"il est de notre devoir d'être pleinement solidaire" du Liban."La poursuite des combats en Syrie rend impossible le retour rapide des réfugiés syriens et les offensives du régime de Bachar el-Assad, comme récemment dans la Ghouta, ont pour résultat davantage de personnes déplacées", a-t-il ajouté.La communauté internationale a pour "responsabilité de mettre fin à cette logique funeste et d'aider le Liban à faire face à ces défis", a-t-il conclu."Mais tout cela n'a de sens que parce qu'il y a surtout l'engagement du gouvernement libanais" et sa "volonté de transformer en profondeur le pays et de porter des réformes indispensables", a-t-il prévenu.Il a salué les réformes entreprises par le gouvernement libanais, alors que se tiendront le 6 mai les premières élections législatives dans le pays depuis 9 ans.(©AFP / 06 avril 2018 15h21)