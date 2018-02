Le MWC s'ouvre à Barcelone encore marquée par la tentative de sécession

Barcelone - Le Congrès mondial de la téléphonie mobile (MWC), grand-messe annuelle du secteur, s'est ouvert lundi à Barcelone par une visite de Felipe VI, dans un contexte tendu entre Madrid et les indépendantistes catalans, quatre mois après la tentative de sécession de la région.La Catalogne reste sous administration directe du gouvernement central depuis la proclamation en octobre d'une "république catalane" restée sans effets. Et deux petites manifestations - pour et contre la monarchie - ont marqué la soirée inaugurale du Congrès dimanche.La maire de Barcelone Ada Colau - qui n'est pas sécessionniste - et le président du parlement catalan, l'indépendantiste Roger Torrent, avaient refusé dimanche de respecter la coutume consistant à souhaiter la bienvenue au roi, chef de l'Etat.Ils reprochent au roi de ne pas avoir eu un mot de sympathie pour les victimes des violences policières lors du référendum d'autodétermination interdit du 1er octobre.La maire s'était cependant entretenue dimanche avec le souverain au dîner et l'a accompagné lundi dans les allées du Congrès.Des indépendantistes ont par ailleurs accueilli des congressistes à l'aéroport en arborant des affiches où l'on pouvait lire "honte à l'Europe", en anglais, référence au soutien sans faille manifesté par l'Union européenne au gouvernement du conservateur Mariano Rajoy.Tout avait été fait pourtant, auparavant, pour ne pas porter atteinte à l'image de Barcelone, après un automne assombri par la baisse du tourisme dans la ville et le déménagement hors de Catalogne des sièges sociaux de plus de 3.000 entreprises par crainte de l'instabilité politique.Les grands partis avaient renoncé à convoquer des manifestations et aucune grève n'était prévue en marge de ce congrès très important aussi bien financièrement qu'en termes d'image.Les retombées économiques dépassent les 470 millions d'euros selon les organisateurs. Et des milliers de cadres de haut niveau sont attendus, 108.000 visiteurs en tout."Il faut espérer que l'incident avec le roi et les manifestations citoyennes liées à sa visite n'aient pas de conséquences au-delà du symbole", écrivait lundi le grand quotidien catalan La Vanguardia."Le MWC est la vitrine des grands changements technologiques du monde (...) Il nous faut soigner son image pour rester une référence", a déclaré lundi matin le ministre du Tourisme Alvaro Nadal.Dans les allées du MWC sous haute protection policière - la police catalane a même prévu d'utiliser des drones, selon la presse - les visiteurs doivent découvrir les avancées en matière de réseaux, en particulier la très attendue technologie 5G permettant de démultiplier les données transmises.Mais aussi les gadgets qui font les délices de fans des nouvelles technologies: lunettes de réalité augmentée permettant aussi de photographier, emojis ressemblant à l'utilisateur et reproduisant ses expressions ou application permettant de contrôler l'appétit par le biais d'un stimuli électrique.Dans un contexte marqué par la baisse des ventes de smartphones fin 2017 selon le cabinet Gartner, quelque 2.300 exposants, opérateurs, industriels, fabricants de mobiles ou start-ups en provenance de 200 pays feront le point sur les principales tendances.Des représentants des grandes instances nationales ou internationales participeront à cette édition, notamment le président de la Banque mondiale, Jim Yong Kim, celui du régulateur américain des télécoms (FCC), Ajit Pai ou le commissaire européen en charge du marché numérique, Andrus Ansip.Des constructeurs automobiles - dont Ford et BMW - l'avionneur Airbus, ou des ligues sportives, de football ou NBA, sont également présents dans les allées du Congrès.Contrairement aux éditions précédentes, seul un constructeur de mobiles, le numéro un Samsung, a profité de la soirée précédent l'ouverture du congrès pour présenter ses nouveautés, en levant le voile sur le prochain Galaxy S9, nouvelle version de son smartphone haut de gamme.(©AFP / 26 février 2018 11h36)