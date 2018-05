Le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a appelé mercredi à "repenser profondément" l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et a défendu le multilatéralisme, à deux jours de la possible application par les Etats-Unis de taxes punitives sur l'acier et l'aluminium."Nous partageons certaines inquiétudes exprimées, par exemple, par les Etats-Unis sur le mauvais fonctionnement de certains organes multilatéraux", parmi eux l'OMC, a affirmé le ministre lors d'une intervention à l'OCDE. "Cette organisation est nécessaire et elle doit profondément repensée", a-t-il affirmé.(©AFP / 30 mai 2018 14h58)