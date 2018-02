Le Maire presse Ford de "garantir la pérennité" de son usine près de Bordeaux

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a exhorté mardi Ford à "garantir la pérennité" de son usine près de Bordeaux, alors que le groupe américain a décidé de ne plus y investir, selon les syndicats.M. Le Maire "souhaite que le groupe Ford travaille de manière étroite avec les représentants des salariés, les collectivités locales concernées et l'État afin de garantir la pérennité de ce site industriel et le maintien à long terme de l'emploi", a indiqué Bercy dans un communiqué.Le ministre "réunira dans les prochains jours" syndicats et élus concernés pour "faire le point sur la situation" du site, où un millier d'emplois sont menacés.Bruno Le Maire a demandé au président Europe du groupe "de maintenir une charge de travail suffisante sur le site jusqu’à fin 2019", au delà de l'accord quinquennal passé entre Ford et les autorités en 2013 pour garantir les emplois du site Ford Aquitaine Industries (FAI), qui s'achève fin mai."Cela doit permettre la recherche dans de bonnes conditions de nouvelles activités pour cette usine, au sein du groupe Ford ou en lien avec des partenaires externes", précise Bercy.(©AFP / 27 février 2018 13h49)