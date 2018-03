Le "Novitchok", un agent innervant russe particulièrement meurtrier

L'agent innervant "Novitchok", utilisé pour empoisonner un ex-espion russe en Grande-Bretagne, est une spécialité russe de toxiques mal connue ailleurs, particulièrement dangereuse, provoquant d'intenses souffrances jusqu'à l'agonie.Sergueï Skripal, 66 ans, a été retrouvé le 4 mars dans un état critique sur un banc à Salisbury (sud de l'Angleterre), où il vivait depuis un échange d'espions entre Moscou, Londres et Washington.Lundi, la Première ministre britannique Theresa May a répondu à une question qui suscitait de nombreuses spéculations: avec quelle substance cet ancien agent double a-t-il été attaqué?Réponse: un agent innervant du groupe "Novitchok" ("nouveau venu" ou "petit nouveau" en russe).Sa conception par des scientifiques soviétiques remonte aux années 1970-1980, les dernières décennies de la Guerre froide Est-Ouest. Les experts occidentaux en savent peu sur ces armes chimiques redoutables, notamment sur les antidotes."Il y a très peu de renseignements sur la chimie qui est derrière", a expliqué à l'AFP la chimiste et criminologiste Michelle Carlin, de l'université Northumbria. La plupart des informations du domaine public ont pour source d'anciens transfuges russes.À la connaissance de Mme Carlin, cette arme est inédite. Et d'après ce qu'en ont dit ceux qui étaient dans le secret, "la gravité de ses effets était plus grande que les agents innervants connus jusque-là", a-t-elle ajouté.Les agents innervants sont des contaminants qui s'attaquent au système nerveux, en particulier à des enzymes qui assurent la communication avec les muscles. Au final, les muscles ne sont plus contrôlés, aboutissant à des spasmes, puis la paralysie et enfin la mort par suffocation ou arrêt cardiaque.Jusque-là, les scientifiques se demandaient quel agent innervant avait servi, si ce n'était pas d'autres plus répandus comme le sarin ou le VX.Sergueï Skripal et sa fille Ioulia, toujours hospitalisés, ont visiblement été victimes d'un crime qui fera date dans l'histoire.Selon plusieurs médias russes, ces agents Novitchok ont été conçus par les scientifiques soviétiques de l'Institut public de chimie organique et de technologie GNIIOKhT, créé à Moscou en 1924, et classé entreprise stratégique par décret présidentiel en 2004. Cet Institut s'est spécialisé récemment dans la destruction des stocks d'armes chimiques russes.Il n'y a pas d'autre origine connue pour ces agents, ce qui a poussé Mme May lundi à estimer "très probable" l'implication du gouvernement russe. Les États-Unis ont soutenu Londres, le secrétaire d'État Rex Tillerson affirmant faire "toute confiance à l'enquête britannique selon laquelle la Russie est probablement responsable de l'attaque".L'hypothèse a été accréditée dans la presse britannique par l'un des "pères" des agents Novitchok, Vil Mirzaïanov, 83 ans. "Seule la Russie a pu faire ça (...) C'était une démonstration délibérée de Vladimir Poutine de son pouvoir contre ses ennemis", a déclaré au Telegraph ce chimiste exilé à Princeton (États-Unis).Ses propos sur les effets physiologiques ont de quoi glacer. "C'est une vraie torture, c'est impossible à imaginer. Même à de faibles doses la douleur peut durer des semaines", a-t-il dit au Daily Mail.Quant à son mode d'utilisation, "il peut être variable, mais il a été probablement administré par aérosol", estime-t-il.La Russie est censée avoir détruit tous ses stocks d'armes chimiques déclarés.Mais dès leur conception, les agents Novitchok ont eu pour avantage, ou pour inconvénient selon le point de vue, de pouvoir être fabriqués à partir de composants tous autorisés.Contrairement à d'autres armes du même type, "les produits chimiques mélangés pour l'obtenir sont bien plus faciles à livrer sans risque pour la santé du porteur", a souligné Gary Stephens, un pharmacologue de l'université de Reading, cité par Science Media Centre.(©AFP / 13 mars 2018 15h36)