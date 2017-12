Le PDG d'Apple obligé d'utiliser un jet privé

Tim Cook, le PDG d'Apple, qui a gagné plus de 100 millions de dollars cette année, est obligé de se déplacer en avion privé pour des raisons de sécurité, a indiqué le groupe à la pomme dans des documents boursiers consultés par un journaliste de l'AFP jeudi."La sécurité personnelle de nos employés est une préoccupation majeure pour Apple et ses actionnaires", souligne le groupe de Cupertino (Californie). "Nous ne considérons pas que les mesures de sécurité offertes à nos employés sont un avantage personnel mais plutôt des dépenses nécessaires et raisonnables qui sont au bénéfice d'Apple", ajoute-t-on de même source."En tant que mesure supplémentaire pour M. Cook, le conseil d'administration demande qu'il utilise un avion privé pour tous ses déplacements professionnels et personnels. Cette politique a été appliquée en 2017 dans l'intérêt de sa sécurité et de l'efficacité basé sur notre visibilité internationale et le rôle très public de M. Cook comme PDG", souligne Apple.Selon les documents transmis à la Commission des opérations en Bourse (SEC), cette seule mesure a coûté à Apple cette année plus de 93.000 dollars, l'ensemble des dépenses pour assurer la protection de M. Cook s'élevant à plus de 224.000 dollars.Par ailleurs, selon ces mêmes documents, M. Cook a reçu au total quelque 102 millions de dollars de salaire, bonus et stock-options en 2017, se décomposant en 3 millions de salaire, 9,3 millions de bonus et 89,2 millions de dollars en actions du groupe.Apple est aujourd'hui la première capitalisation boursière mondiale avec près de 900 milliards de dollars et son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 230 milliards de dollars. Tim Cook le dirige depuis 2011 après la démission puis le décès de son fondateur Steve Jobs.(©AFP / 28 décembre 2017 16h53)