Le PDG d'EDF veut que Fessenheim ferme "de manière exemplaire"

Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, a affiché mardi sa volonté que la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) se fasse "de manière exemplaire".En visite à Mulhouse pour la signature d'un accord cadre de partenariat entre la région Grand Est et EDF jusqu'à 2021, M. Lévy a rencontré, à leur demande, les représentants des salariés de la centrale pendant environ une heure."Les conditions de la fermeture de Fessenheim nécessitent une très grande attention", a ensuite déclaré le responsable d'EDF à la presse."C'est un sujet d'attention majeure pour la direction générale d'EDF de faire en sorte que les choses se fassent de manière exemplaire sur un territoire qui va devoir se reconvertir et avec des salariés d'EDF ou des prestataires qui vont devoir subir des mutations et qu'il faudra accompagner", a-t-il ajouté.La fermeture de Fessenheim, pilotée par le gouvernement, est planifiée entre fin 2018 et début 2019, au moment de l'entrée en service de l'EPR de Flamanville (Manche). Une première phase de préparation au démantèlement devrait durer cinq ans, avant une phase de déconstruction de quinze ans."Nous avons tous intérêt à ce que cela se passe le mieux possible", a expliqué à l'AFP Jean-Luc Cardoso, délégué CGT de la centrale, dont le syndicat a fait ses propositions de reconversion et d'accompagnement des 750 salariés EDF et 330 salariés permanents de prestataires.Une partie des agents de la centrale nucléaire a fait grève plusieurs jours en février pour protester contre des mesures d'accompagnement jugées insuffisantes. Une nouvelle réunion entre la direction d'EDF et les représentants des salariés est prévue le 12 mars.Alors qu'il ne s'est pas encore rendu à la centrale de Fessenheim depuis son arrivée à la tête d'EDF fin 2014, Jean-Bernard Lévy a assuré qu'il irait "au bon moment".Dans le cadre de la reconversion du territoire, l'Etat a prévu de lancer un appel à projets dans les domaines des énergies renouvelables et le PDG d'EDF a appelé de ses voeux "un appel d'offres spécifique pour créer une installation solaire à proximité du site de Fessenheim".La région Grand Est représente presque 20% de la production d'électricité française. Actuellement, 29% de cette électricité est issue des énergies renouvelables, une proportion qui devrait monter à 40% en 2030, tout en continuant à miser sur le nucléaire, avec les centrales de Cattenom (Moselle), Chooz (Ardennes) et Nogent (Aube), a déclaré Jean Rottner, président de la région Grand Est.(©AFP / 06 mars 2018 16h22)