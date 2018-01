Le Pakistan juge "contreproductif" le gel de l'assistance sécuritaire américaine

Islamabad - Le Pakistan a qualifié vendredi de "contreproductive" la décision américaine de suspendre des centaines de millions de dollars d'assistance sécuritaire en réponse au laxisme supposé de sa politique de lutte contre le terrorisme.Les Etats-Unis menaçaient depuis des mois de réduire leur aide au Pakistan, pays allié mais jugé trop complaisant à l'égard de groupes insurgés comme les talibans afghans ou leurs alliés du réseau Haqqani.Ils ont annoncé jeudi le gel des paiements prévus dans le cadre d'un fond destiné à rembourser les dépenses liées aux opérations antiterroristes dans l'attente d'une "action décisive" contre les factions talibanes établies dans ce pays.L'armée américaine est autorisée à dépenser jusqu'à 900 millions de dollars en 2017 pour ce fond et 700 millions en 2018. Les Etats-Unis avaient déjà suspendu le versement de 255 millions de dollars d'aide militaire en septembre 2017.Réagissant quelques heures plus tard, le ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré être "en contact avec l'administration américaine au sujet de la coopération sécuritaire et en attente de plus de détails", dans un communiqué vendredi."Les calendriers arbitraires, les annonces unilatérales et la révision des objectifs sont contreproductifs dans la lutte contre les menaces communes", fait-il toutefois valoir.Le ministère note que l'apparition de nouveaux groupes insurgés comme l'organisation de l'Etat islamique en Afghanistan devrait "inciter à la coopération internationale" et rappelle que le Pakistan a payé un prix très élevé à la lutte contre le terrorisme.Plusieurs petites manifestations en protestation à la décision américaine ont eu lieu vendredi au Pakistan, notamment au poste-frontière de Chaman, limitrophe de l'Afghanistan, où des centaines de personnes ont défilé en criant des slogans anti-américains."Nous n'avons besoin d'aucun genre d'aide. Allah le tout-puissant est avec nous et nous donne tout", a déclaré à l'AFP l'un des manifestants, Mohammad Saleem, glissant au passage un message à l'intention du président américain Donald Trump: "Ne nous menacez pas".A Kaboul, l'annonce a été à l'inverse très bien accueillie. "Cela fait des années que nous disons que notre voisin le Pakistan fournit des sanctuaires aux groupes terroristes et qu'il finance aussi des groupes terroristes", a réagi le porte-parole adjoint du ministère de l'Intérieur, Nasrat Rahim, devant la presse. "Nous saluons cette annonce", a-t-il ajouté.Le département d'Etat américain a également tweeté jeudi qu'il avait placé le très conservateur Pakistan, où les minorités religieuses sont discriminées et parfois victimes de groupes armés, sur une liste de pays en observation pour les importantes entraves à la liberté religieuse qui y sont perpétrées."Il est surprenant que des pays bien connus pour leur systématique persécution de minorités religieuses ne fassent pas partie de cette liste", a réagi le ministère des Affaires étrangères pakistanais dans un autre communiqué."Cela reflète le deux poids, deux mesures et les motivations politiques se trouvant derrière cette liste, et par conséquent (cela) manque de crédibilité", a-t-il ajouté.(©AFP / 05 janvier 2018 14h27)