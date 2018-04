Le Panama suspend les vols des compagnies vénézuéliennes

Le Panama a annoncé mardi suspendre pour trois mois les vols des compagnies vénézuéliennes, en représaille à une mesure similaire prise par Caracas jeudi contre la compagnie panaméenne Copa."Le Conseil des ministres ordonne la suspension, pour une période renouvelable de 90 jours, de toutes les activités aériennes de transport de passagers et de fret opérées au Panama par des compagnies vénézuéliennes", a annoncé dans un communiqué l'exécutif panaméen.Au total, sept compagnies vénézuéliennes sont concernées parmi lesquelles Laser, Avior, Santa Barbara et Conviasa.Le gouvernement panaméen a précisé que la mesure, qui entrera en vigueur le 25 avril, repose sur "le principe de réciprocité qui régit les relations internationales".Cette annonce intervient quelques jours après l'annonce par les autorités vénézuéliennes de la suspension des relations économiques et financières avec des hauts dirigeants et des entreprises panaméennes, parmi lesquelles la compagnie aérienne Copa, une des dernières à desservir le Venezuela en crise.La décision du Venezuela était une réponse à la publication par le Panama d'une liste de 55 personnes vénézuéliennes, dont le président socialiste Nicolas Maduro, considérées comme "à haut risque" pour le "blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive".Le Panama a rappelé son ambassadeur à Caracas et demandé au Venezuela de faire de même avec son représentant.Cette crise diplomatique intervient alors que doit se tenir vendredi et samedi à Lima le Sommet des Amériques. Le président vénézuélien a annoncé mardi qu'il renonçait à y assister car sa sécurité n'y serait pas suffisamment assurée.(©AFP / 11 avril 2018 08h27)