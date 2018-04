Le Premier ministre du Kosovo ne voit "aucune analogie" avec la Catalogne

Madrid - Le Premier ministre du Kosovo, issu d'une scission avec la Serbie et que Madrid refuse de reconnaître de peur d'encourager le séparatisme catalan, se défend de toute comparaison avec cette région d'Espagne, dans un entretien publié lundi dans El Pais."Il n'y a aucune analogie possible entre le Kosovo et la Catalogne", déclare Ramush Haradinaj, ajoutant que son pays ne reconnaîtra "jamais" l'indépendance de cette région tentée par la sécession.Le Kosovo a proclamé en 2008 son indépendance de la Serbie. Cinq pays de l'Union européenne --Espagne, Chypre, Grèce, Roumanie et Slovaquie - ont refusé de la reconnaître."Le Kosovo est né de la désintégration de la fédération yougoslave, dans un processus sanglant de tous contre tous. Ce n'est pas le cas de l'Espagne, où les droits civils et politiques sont respectés", déclare Ramush Haradinaj."Nous luttions pour la démocratie, mais surtout pour les droits de l'Homme. Ce n'est pas le cas de la Catalogne", insiste-t-il.Le gouvernement espagnol a pris en octobre le contrôle de la Catalogne, après le vote d'une déclaration unilatérale d'indépendance par des députés indépendantistes au parlement régional.La Cour suprême poursuit pour "rébellion" des dirigeants indépendantistes impliqués dans cette proclamation, dont certains sont en détention provisoire.Ramush Haradinaj se dit "ouvert à tout contact" avec le gouvernement espagnol à trois semaines d'un sommet extraordinaire de l'Union européenne sur les Balkans à Sofia, le 17 mai.Le bureau du chef du gouvernement Mariano Rajoy a annoncé lundi que M. Rajoy participerait au dîner informel du conseil européen le 16 à Sofia, mais pas au sommet UE-Balkans du lendemain, auquel le Kosovo participera.(©AFP / 30 avril 2018 13h57)