Le Premier ministre gallois Carwyn Jones annonce sa démission

Le Premier ministre gallois Carwyn Jones, sous pression depuis le suicide présumé d'un ancien membre de son gouvernement, a annoncé samedi qu'il quitterait ses fonctions à l'automne."J'ai l'intention de me retirer à l'automne", a déclaré M. Jones, 51 ans, en poste depuis 2009, lors du congrès du parti travailliste gallois à Llandudno (côte ouest)."Je ne pense pas que quiconque puisse savoir ce qu'ont été ces derniers mois", a ajouté le dirigeant, évoquant les suites de la mort en novembre de son ancien ministre des Communautés et de l'Enfance, Carl Sargeant, 49 ans.Ce dernier avait été retrouvé sans vie quelques jours après avoir été remercié par M. Jones à la suite d'allégations de plusieurs femmes ayant mis en cause son comportement.Sargeant, qui s'était alors dit "choqué et éprouvé", avait été informé de ces accusations par Carwyn Jones, sans que leur contenu ne lui en soit précisé, et le Premier ministre fait depuis l'objet d'interrogations pressantes sur la manière dont il a géré cette affaire."J'ai l'intention, comme je l'ai toujours dit (...) de répondre à toutes les questions", a assuré Carwyn Jones.(©AFP / 21 avril 2018 17h46)