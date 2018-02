Le Premier ministre indien va se rendre en Palestine

Le Premier ministre indien Narendra Modi se rendra en Palestine à l'occasion d'un bref séjour au Moyen-Orient, a annoncé lundi le ministère des Affaires étrangères, un déplacement qui interviendra quelques semaines après qu'il eut reçu en grande pompe son homologue israélien Benjamin Netanyahu.Cette visite est perçue comme un effort de l'Inde pour réaffirmer son soutien long de plusieurs décennies aux territoires occupés, malgré sa proximité grandissante avec Israël.Le chef du gouvernement indien se rendra à Ramallah, en Cisjordanie, au début de son séjour de trois jours, du 9 au 12 février, dans la région, qui comprend des escales à Oman et aux Emirats arabes unis.S'il s'agira de sa première visite en Palestine, a souligné un représentant du ministère indien des Affaires étrangères, B. Bala Bhaskar, même si M. Modi et le président palestinien Mahmoud Abbas se sont déjà rencontrés à trois occasions.En décembre, l'Inde avait refusé de soutenir la reconnaissance par les Etats-Unis de Jérusalem en tant que capitale d'Israël, une prise de position cohérente avec le soutien inconditionnel qu'elle apporte à la Palestine, a rappelé M. Bhaskar.Cette décision avait "déçu" M. Netanyahu en amont de sa visite à New Delhi mais les tensions avaient rapidement été balayées par la signature d'une série d'accords de coopération dans les secteurs de l'énergie et de la cyber-sécurité.M. Modi est devenu en juillet 2017 le premier dirigeant indien de l'histoire à se rendre en Israël.(©AFP / 05 février 2018 16h45)