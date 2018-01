Le Premier ministre japonais entame en Estonie sa tournée européenne

Tallinn - Le Premier ministre Shinzo Abe est arrivé vendredi en Estonie, première étape de sa tournée dans six pays d'Europe centrale, alors qu'il s'efforce de multiplier les soutiens à sa politique de fermeté envers la Corée du Nord.Il s'agit de la première visite d'un dirigeant japonais dans les trois pays baltes ainsi qu'en Bulgarie, Serbie et Roumanie.Malgré une accalmie ces derniers temps dans les tensions, à l'approche des jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud, M. Abe a continué d'appeler à "maximiser la pression" sur Pyongyang au sujet de ses programmes nucléaires et de développement de missiles.A Tallinn, il doit rencontrer la présidente Kersti Kaljulaid et le Premier ministre Juri Ratas.Outre les questions d'actualité internationale, MM. Abe et Ratas comptent aborder la coopération dans le domaine de la cybersécurité, une question que l'Estonie, à la pointe des technologies de l'information, connaît de près, après avoir été visée par une des premières grandes cyberattaques en 2007 et l'installation récente d'un centre de cyberdéfense de l'Otan.M. Abe est accompagné par son épouse Akie et par les représentants de plus de 30 entreprises nippones, dont le géant du commerce en ligne Rakuten et la maison de commerce Mitsubishi Corporation."La visite de M. Abe représente clairement un changement de niveau dans les relations entre l'Estonie et le Japon. Je crois qu'elle aura un effet de catalyseur pour la coopération économique entre nos pays", a dit M. Ratas avant le début de la visite."Les trois pays baltes sont des centres de logistique", a souligné un diplomate japonais avant le départ de M. Abe, y voyant une porte d'entrée de l'Union européenne ainsi que vers les marchés russe et des pays de l'ex-URSS."L'Europe du sud-est offre une main d'oeuvre hautement qualifiée", a-t-il relevé par ailleurs en ce qui concerne la Bulgarie, la Roumanie et la Serbie.Le Japon cherche à renforcer sa présence dans cette région où la Chine développe rapidement des contacts. Les six pays visités font tous partie d'un groupe de 16 Etats d'Europe centrale et orientale et des Balkans qui tiennent avec Pékin un sommet annuel.(©AFP / 12 janvier 2018 13h49)