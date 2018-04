Le Premier ministre japonais salue la rencontre entre Kim et Moon, espère des "actions concrètes"

Tokyo - Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a salué vendredi le sommet entre le leader nord-coréen Kim Jong Un et le président sud-coréen Moon Jae-in, ajoutant espérer qu'il serait suivi par des "actions concrètes"."Je veux saluer ce pas positif vers une résolution d'ensemble de plusieurs questions concernant la Corée du Nord", a déclaré M. Abe à la presse, qualifiant les pourparlers de "discussions sincères sur la dénucléarisation de la Corée du Nord"."Nous espérons fortement que la Corée du Nord va engager des actions concrètes par cette rencontre et au travers d'un sommet entre les Etats-Unis et la Corée du Nord", a-t-il ajouté."Nous allons continuer d'observer l'évolution de la Corée du Nord", a encore déclaré M. Abe.Le Japon, que deux missiles nord-coréens ont survolé, a longtemps maintenu une position dure concernant les négociations avec Pyongyang, appelant à ne pas "discuter pour discuter".Mais peu avant ce sommet intercoréen historique et à l'approche d'une rencontre entre Kim Jong Un et le président américain Donald Trump, M. Abe a tenu des propos plus positifs."Je souhaite maintenir une coordination étroite entre le Japon, les Etats-Unis et la Corée du Sud vers une solution globale concernant les questions des enlèvements (des Japonais), du nucléaire et des missiles", a déclaré M. Abe.La question des ressortissants japonais, dont des adolescents, kidnappés dans les années 1970 et 1980 par la Corée du Nord, est chargée d'émotions au Japon.(©AFP / 27 avril 2018 11h01)