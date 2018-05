Le RGPD "très bonne nouvelle" pour le champion américain du numérique Salesforce

SALESFORCE.COM

Paris - Le nouveau règlement européen sur la protection des données qui entre en vigueur vendredi constitue "une très bonne nouvelle", affirme le groupe Salesforce, un champion du numérique américain spécialisé dans la gestion de relation clients."Cela permet d'avoir un cadre régulé" qui "protège le consommateur", a estimé en marge du salon Vivatech Alex Dayon, le Français qui dirige la stratégie mondiale du groupe américain."Il y a besoin de régulation dans le monde digital" car celui-ci a besoin de "confiance" pour fonctionner, a estimé M. Dayon, en marge de ce salon des start-up à Paris.Le RGPD apporte "un niveau de protection" aux consommateurs européens "tout en laissant un niveau d'innovation", a-t-il encore estimé.L'Europe "est en avance sur le reste du monde" et "on aimerait que les Etats-Unis aient un cadre similaire", a-t-il ajouté.Selon M. Dayon, tous les produits Salesforce au niveau mondial offriront les fonctionnalités exigées par le RGPD, même si les entreprises clientes qui ne désireront pas les appliquer pourront les désactiver, a-t-il expliqué.Salesforce fournit aux entreprises des systèmes de gestion de la relation clients hébergés dans le "cloud", c'est à dire dans ses propres ordinateurs et non dans ceux des entreprises.L'entreprise, leader mondial incontesté dans ce domaine, a connu une croissance fulgurante ces dernières années.Elle emploie aujourd'hui 29.000 personnes et a réalisé en 2017/2018 un chiffre d'affaires mondial de 10,48 milliards de dollars, en hausse de 25%.La hausse du chiffre d'affaires a été particulièrement forte sur le marché européen, qui avec une croissance de 31% (à taux de change constant) a représenté un peu moins de 20% des ventes du géant américain.Le règlement européen sur la protection des données personnelles renforce significativement les obligations qui pèsent sur les entreprises en matière de traitement des données personnelles, pour augmenter la protection des consommateurs européens.lby/tq/az(©AFP / 25 mai 2018 12h44)