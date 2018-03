Le Royaume-Uni et la Russie, unis par de nombreux liens économiques

SBERBANK ROSSII OAO

Londres - Le Royaume-Uni et la Russie partagent de nombreux liens économiques, qui ne sont pas remis en cause par les sanctions diplomatiques annoncées par Londres après l'empoisonnement sur son territoire de l'ex-agent double russe Sergueï Skripal.Ces liens d'affaires vont de l'énergie à la finance, en passant par le football, et perdurent malgré la mise en place en 2014 de sanctions économiques occidentales contre la Russie pour son rôle dans la crise ukrainienne.En voici un tour d'horizon.- Environ 600 entreprises britanniques opèrent en Russie, selon le site internet de l'ambassade de Russie à Londres, le Royaume-Uni figurant dans le top dix des principaux investisseurs en Russie.- De nombreuses entreprises russes sont également présentes au Royaume-Uni. Une soixantaine d'entre elles sont cotées à la Bourse de Londres, plateforme internationale privilégiée pour accéder à des capitaux étrangers, dont des poids lourds comme Gazprom, Lukoil, Sberbank, Evraz et X5 Retail Group. La finance, l'énergie, la métallurgie, les ressources minières, le transport, les communications et la pharmacie figurent parmi les principaux secteurs de coopération bilatérale.- Dans le secteur pétrolier, la major britannique BP détient une participation de 19,75% dans le géant russe des hydrocarbures Rosneft, dont elle est le deuxième actionnaire derrière l'Etat russe. Le directeur général de BP, Bob Dudley, siège au conseil d'administration de Rosneft et les deux groupes collaborent sur différents projets, notamment en Sibérie arctique.L'anglo-néerlandais Shell est lui allié avec Gazprom dans le projet de gazoduc russe Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne.- En+, la holding du milliardaire russe Oleg Deripaska présente dans l'aluminium et l'électricité, a débuté sa cotation à la Bourse de Londres en novembre 2017. C'est la première société russe à s'y être introduite depuis les sanctions de 2014 qui avaient réduit l'appétit des investisseurs pour des actifs russes. Auparavant, la place financière londonienne était très prisée des entreprises russes pour entrer en Bourse dans les années 2000, marquées par une forte croissance en Russie.Le conseil d'administration d'En+ est présidé par Greg Barker, qui fut ministre de l'Energie sous l'ancien Premier ministre britannique David Cameron.- Les intérêts russes et britanniques se croisent aussi dans des clubs de premier plan du championnat de football anglais, notamment à Londres. Le magnat russe de l'acier Alisher Usmanov est actionnaire minoritaire d'Arsenal, détenu par l'Américain Stan Kroenke, tandis que Chelsea est la propriété du milliardaire Roman Abramovitch. Le club de Manchester United compte lui le groupe aérien russe Aeroflot parmi ses principaux sponsors.mpa/jbo/thm/az(©AFP / 15 mars 2018 12h39)