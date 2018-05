Le Royaume-Uni s'attaque aux risques liés aux machines à sous

Le gouvernement britannique va limiter drastiquement les mises dans les machines à sous afin de réduire les risques liés au jeu, ce qui devrait rebattre les cartes au sein de cette industrie puissante au Royaume-Uni et tentée par l'eldorado américain.La ministre des Sports et de la Société civile Tracey Crouch a dévoilé sa décision jeudi de limiter à deux livres la somme dépensée en une seule mise, au terme de plusieurs mois de consultation et malgré les inquiétudes de l'industrie du jeu dont l'activité est particulièrement lucrative.Les joueurs pouvaient jusqu'à présent miser jusqu'à 100 livres toutes les 20 secondes dans ces terminaux très prisés dans le pays.Le gouvernement est allé plus loin que ce qu'avait préconisé en mars le régulateur britannique des jeux qui avait recommandé un maximum de 30 livres par mise dans les bandits-manchots."Les problèmes de jeu peuvent détruire la vie d'individus, de familles et de communautés. Il est bien que nous prenions ces mesures maintenant pour faire en sorte qu'une industrie du jeu responsable protège les plus vulnérables dans notre société", a expliqué Tracey Crouch.Elle précise que ces changements nécessitent désormais le feu vert du Parlement et que le gouvernement va travailler avec les professionnels pour leur laisser suffisamment de temps pour mettre en place ces nouvelles règles.Tracey Crouch a précisé sur la BBC que la mesure prendra effet dans le courant de 2019.Le gouvernement a annoncé dans le même temps d'autres initiatives, pour davantage protéger les jeunes des jeux en lignes et appeler à des comportements plus responsables notamment avec le lancement d'une vaste campagne publicitaire cette année, financée par l'industrie.L'industrie du jeu emploie quelque 53.000 personnes dans les boutiques de paris qui disposent au total de près de 183.000 machines sur le territoire britannique.Selon le gouvernement, les machines à sous sont concentrées dans les zones les moins favorisées, avec un taux de chômage élevé, attirant surtout des personnes inactives en quête d'argent.D'après les chiffres officiels, la dépendance aux jeux d'argent concerne 430.000 personnes au Royaume-Uni, tous types de paris confondus.La décision a été largement saluée dans le pays, tant par l'Eglise d'Angleterre qui a mis en avant "l'admirable leadership moral du gouvernement" conservateur, que les responsables politiques."Ce n'est pas souvent que l'opposition félicite le gouvernement mais Tracey Crouch a pris la bonne décision aujourd'hui", couronnant des années de bataille, selon Tom Watson, un responsable du parti travailliste.Il prévient toutefois que "ce ne sera pas un remède miracle pour traiter l'épidémie plus large qu'est le problème du jeu au Royaume-Uni".Les libéraux-démocrates se sont également réjouis, même s'ils estiment, par la voix de Don Foster, que "le gouvernement a mis une éternité pour prendre cette décision qui est finalement la bonne".L'association des entreprises de paris ABB s'est montrée moins enthousiaste, s'inquiétant des conséquences pour le secteur. Elle s'attend à la fermeture de 4.000 boutiques et à la perte de 21.000 emplois.La puissante société de paris Paddy Power Betfair a de son coté estimé que cette décision allait diminuer les recettes tirés des machines à sous entre 33% et 43%.Son directeur général Peter Jackson estime toutefois que l'annonce est positive pour l'avenir du secteur, qui pourrait profiter en terme d'image d'un comportement plus responsable vis-à-vis de ses clients.Un autre groupe de paris, William Hill, s'attend quant à lui à ce que 900 de ses boutiques au Royaume-Uni, soit 38% de son réseau, perdent de l'argent, ce qui pourrait entraîner de possibles fermetures.Le tour de vis britannique pourrait pousser les sociétés de paris du pays à miser davantage sur les Etats-Unis où une décision de la Cour suprême vient d'abolir l'interdiction des paris sportifs dans 46 des 50 Etats américains.Paddy Power discute d'ores et déjà d'une fusion avec le groupe américain de paris sur jeux vidéos en ligne Fan Duel, alors que William Hill est sur le point de lancer des opérations dans le New Jersey.(©AFP / 17 mai 2018 13h05)