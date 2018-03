Le SMI vire au rouge, l'euro dépasse 1,17 franc

Zurich (awp) - La Bourse suisse a viré au rouge lundi après-midi après une évolution positive au cours de la journée. Les indices helvétiques ont suivi la tendance des autres places boursières européennes. Les pertes de l'indice Eurostoxx s'expliquent par le renforcement croissant de l'euro.Vers 16h40, le SMI perdait 0,16% à 8554 points, après avoir engrangé près de 1% à son plus haut en cours de séance. Dans le même temps, l'euro se renforçait à 1,1751 franc. Le dollar perdait du terrain à 0,9438 franc.Plus tôt, on a appris l'expulsion de plusieurs diplomates russes des Etats-Unis et de quatorze pays de l'Union européenne (UE) en lien avec l'empoisonnement de l'ex-espion Sergej Skripal en Grande-Bretagne. La Russie a de son côté annoncé des représailles.Les incertitudes sont élevées du côté des investisseurs, a souligné un courtier. La crainte d'une guerre commerciale mondiale reste la préoccupation majeure.ra/yr/ol/buc(AWP / 26.03.2018 17h02)