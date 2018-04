Le Salon international des inventions attire 31'000 visiteurs

Genève (awp/ats) - Le 46e Salon international des inventions à Genève, qui s'est achevé dimanche, a attiré 31'050 visiteurs, un chiffre stable par rapport à l'an dernier. Durant cinq jours, 822 exposants - un record -, provenant de 40 pays, ont présenté un millier d'innovations. Le Grand Prix du Salon revient à une invention médicale.Le bilan est satisfaisant pour les exposants et les organisateurs, ont indiqué ces derniers. Les exposants, notamment, affichent le sourire grâce aux contacts établis et aux affaires réalisées. La manifestation confirme sa position de rendez-vous spécialisé le plus important du monde, relève le communiqué.Le Salon a été marqué une fois encore par la très forte présence d'inventions en rapport avec la santé, la médecine, l'environnement et la sécurité. "Le niveau général des innovations présentées est chaque année plus élevé", s'est réjoui Jean-Luc Vincent, président-fondateur du Salon.RALENTIR LA MYOPIELe Grand Prix du Salon a été décerné aux professeurs Carly Sy Lam et Chi Ho To, de Hong Kong, pour leur lentille de lunettes à segments multiples pour la défocalisation du myope, qui permet de contrôler la myopie. Il s'agit de verres de lunettes DIMS à plusieurs "segments de microlentilles" qui "défocalisent" en continu le myope et lui fournissent une vision claire.Le dispositif ralentit la progression de la myopie chez les enfants de 60% et l'a même stoppée auprès de 20% des sujets testés. La myopie touche de nombreuses personnes dans le monde et a des proportions quasi endémiques dans certaines régions. Dans plusieurs pays d'Asie, près de 80% de la population en est atteinte.Les résultats cliniques observés dans le ralentissement de la maladie sont spectaculaires. Hormis l'atténuation de la myopie elle-même, les lunettes DIMS réduisent considérablement le risque global des maladies qui y sont associées, comme le décollement de la rétine et le glaucome. Les organisateurs ont récompensé 45 autres inventions de très haut niveau.La prochaine édition se tiendra du 10 au 14 avril 2019.ats/rp(AWP / 15.04.2018 18h39)