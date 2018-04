Le Venezuela et le Panama rétablissent leurs liaisons aériennes

Le Venezuela et le Panama sont convenus jeudi de rétablir leurs ambassadeurs et leurs liaisons aériennes après une crise diplomatique déclenchée par le Panama, ont annoncé jeudi les deux pays."Nous avons accepté le retour des ambassadeurs du Panama et du Venezuela (...) et la reprise des liaisons aériennes à compter de demain", a annoncé M. Maduro à la presse à l'issue d'une conversation téléphonique avec son homologue panaméen, Juan Carlos Varela.Le gouvernement panaméen a pour sa part indiqué dans un communiqué sa décision de "maintenir des relations bilatérales constructives et de ne pas affecter le bien-être" des citoyens.M. Maduro a par ailleurs annoncé la création d'une commission présidée par les ministres des Affaires étrangères du Venezuela, Jorge Arreaza, et du Panama, Isabel Saint Malo, dont l'objectif sera de "résoudre les problèmes et les questions non résolues" entre les deux pays.Il a par ailleurs précisé que la reprise de dialogue avec Juan Carlos Varela s'est faite grâce à la médiation du président de la République Dominicaine, Danilo Medina.La crise diplomatique entre les deux pays avait éclaté en mars après la publication par le Panama d'une liste de 55 personnes vénézuéliennes, dont le président socialiste Nicolas Maduro, considérées comme "à haut risque" pour le "blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive".Le gouvernement de M. Maduro avait suspendu pour trois mois les relations économiques et financières avec des hauts dirigeants et des entreprises panaméennes, parmi lesquelles la compagnie aérienne Copa, une des dernières à desservir le Venezuela en crise.En représailles à ces sanctions, le Panama avait annoncé le 11 avril la suspension pour trois mois des vols des compagnies vénézuéliennes.(©AFP / 27 avril 2018 09h35)