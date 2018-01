Le Venezuela fixe à 60 dollars la valeur du Pétro, sa monnaie virtuelle

Caracas - Le Venezuela a fixé mercredi à 60 dollars la valeur initiale du Pétro, la monnaie virtuelle lancée par le gouvernement de Nicolas Maduro pour répondre à son problème de manque de liquidités.Une prévente de 38,4 millions d'unités, sur un total de 100 millions, aura lieu du 20 février au 19 mars, selon le livre blanc présenté par le ministre des Sciences et des Technologies Hugbel Roa et la banque centrale.Ce même document fixe à 60 dollars le "prix de vente de référence" du Pétro, une valeur équivalente à celle d'un baril de pétrole vénézuélien mi-janvier. Cette monnaie sera adossée aux réserves vénézuéliennes d'or noir, les plus importantes au monde.Le Pétro sera ensuite "soumis à des variations, en fonction des fluctuations du marché" pétrolier, a souligné le ministre.Cette monnaie virtuelle permettra de "rompre le blocus financier" après les sanctions financières américaines, selon Hugbel Roa. Washington interdit à ses citoyens et ses entreprises d'acheter des obligations du Venezuela et de son groupe pétrolier d'Etat PDVSA.Le Venezuela, mis en difficulté par la chute des cours de l'or noir dont il tire 96% de ses devises, est acculé à restructurer une dette extérieure estimée à environ 150 milliards de dollars par certains experts.Le pays et sa compagnie pétrolière PDVSA sont déjà considérés comme étant partiellement en défaut de paiement par plusieurs agences de notation. La population souffre de graves pénuries d'aliments et de médicaments, faute d'argent pour les importer.(©AFP / 31 janvier 2018 22h10)