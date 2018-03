Le baromètre conjoncturel du KOF se replie en mars

(développement)Zurich (awp) - Le baromètre conjoncturel du KOF de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (EPFZ) s'est replié en mars mais il se maintient au dessus de sa moyenne à long terme, indiquant que l'économie suisse devrait continuer à croître.En mars, l'indicateur s'est replié de 2,4 points par rapport au mois précédent à 106,0. Le KOF a par ailleurs révisé à la hausse le baromètre de février à 108,4 contre 108 points précédemment.La valeur de mars s'inscrit dans le cadre des attentes des économistes interrogés par AWP. Ces derniers tablaient sur une fourchette oscillant entre 104,6 et 110,0.Le secteur de l'industrie ainsi que celui des exportations ont en particulier pesé sur cet indicateur économique. Par contre les indicateurs provenant du secteur des finances, de l'hôtellerie et de la consommation intérieure sont restés pratiquement inchangés.Au niveau des entreprises du secteur industriel, la tendance négative est attribuable à différents domaines, notamment la métallurgie, le bois, le textile et l'industrie alimentaire. Uniquement les sociétés actives dans l'électrique montrent une certaine amélioration de la situation.Une évaluation négative de la situation des affaires et de la production pèse en particulier sur l'industrie tandis que le niveau des stocks montre une modeste amélioration, complète le KOF.Concernant le proche avenir, le KOF reste optimiste et pense que l'économie suisse devrait continuer à afficher des taux de croissance supérieurs à la moyenne.Le baromètre du KOF est un indicateur compilant et pondérant plusieurs variables susceptibles de prévoir à court terme l'évolution de la conjoncture en Suisse.lk/jh/rp(AWP / 29.03.2018 10h15)