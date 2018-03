Le bénéfice de Migros se contracte nettement en 2017

Zurich (awp) - Le numéro un helvétique du commerce de détail Migros a vu sa rentabilité se contracter sérieusement l'année dernière, le bénéfice net affichant un repli de 24,2% à 503 mio CHF, a-t-il annoncé mardi.Le groupe a avancé comme explication "la pression accrue du marché", sans plus de précision. Pour faire face à ces difficultés, le géant orange va "remanier son portefeuille d'entreprises pour tenir compte de l'évolution des conditions de marché".La coopérative organise ce mardi sa conférence de presse annuelle à Zurich et devrait fournir des indications supplémentaires à ce sujet.Migros a néanmoins indiqué dans un communiqué vouloir "affirmer et conforter son leadership" dans l'e-commerce, qui a dégagé en 2017 des recettes en hausse de 5,1% à 1,95 mrd CHF.A l'échelle du groupe, le chiffre d'affaires, déjà dévoilé en début d'année, a progressé de 1,2% à 28,1 mrd CHF.al/buc(AWP / 27.03.2018 10h50)