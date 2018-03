Le bénéfice de Migros se contracte nettement en 2017

(ajoute détails financiers)Zurich (awp) - Le numéro un helvétique du commerce de détail Migros a vu sa rentabilité se contracter sérieusement l'année dernière, le bénéfice net affichant un repli de 24,2% à 503 mio CHF, a-t-il annoncé mardi.Le résultat d'exploitation (Ebit) s'est pour sa part contracté de 33,8% à 603 mio CHF. Le chiffre d'affaires, déjà dévoilé en début d'année, a pour sa part progressé de 1,2% à 28,1 mrd.Le groupe a avancé comme explication "la pression accrue du marché". Pour faire face à ces difficultés, le géant orange va "remanier son portefeuille d'entreprises pour tenir compte de l'évolution des conditions de marché".Les coûts opérationnels ont augmenté de 5,1% à 11,1 mrd CHF. La réorganisation du groupe a également affecté ses résultats, avec plusieurs cessions l'année dernière, notamment celles d'Office World et de Probikeshop.A l'inverse, de nombreuses acquisitions ont été réalisées en 2017, Silhouette, Hitzberger et Tipesca rejoignant notamment l'escarcelle de Migros.La coopérative organise ce mardi sa conférence de presse annuelle à Zurich et devrait fournir des indications supplémentaires à ce sujet.Migros a également indiqué dans un communiqué vouloir "affirmer et conforter son leadership" dans l'e-commerce, qui a dégagé en 2017 des recettes en hausse de 5,1% à 1,95 mrd CHF.al/buc(AWP / 27.03.2018 11h05)