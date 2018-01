Le bitcoin à 10'000 dollars, 50% sous son pic de décembre

Luxembourg (awp/ats/reu) - Le cours du bitcoin est brièvement tombé mercredi à 10'000 dollars (9553 francs). Il a ainsi accusé une perte de 50% sur son pic de la mi-décembre et de plus de 10% sur la séance.La plus connue des cryptomonnaies se traitait à 10'425,02 dollars en milieu de journée, en baisse de 8,44%, sur la plate-forme de transactions Bitstamp, basée au Luxembourg, après un plus bas à 10'000 dollars.Il avait atteint 19'666 dollars le 17 décembre alors qu'il valait à peine plus de 900 dollars début 2017, et dépassé le seuil des 20'000 dollars sur plusieurs autres plates-formes. Son repli est alimenté entre autres par la perspective d'une réglementation stricte des opérations sur les cryptomonnaies, évoquée par plusieurs pays ces derniers jours.ats/jh(AWP / 17.01.2018 13h58)