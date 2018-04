Le bitcoin monte brièvement au-dessus de la barre des 8000 dollars

Zurich (awp) - Le cours du bitcoin bondissait jeudi après-midi. La cryptomonnaie la plus connue de la planète a en l'espace d'une heure progressé de plus de 10%, dépassant un court moment les 8000 dollars, alors qu'elle évoluait en dessous de la barre des 7000 dollars auparavant.A 14h40, le bitcoin s'inscrivait à 7627,21 dollars sur la plateforme Coinmarketcap. Il s'agit du plus haut cours enregistré ces deux dernières semaines. Les courtiers attribuent cette poussée à des achats de spéculateurs ayant misé sur une baisse.Après avoir chuté de plus de 40% en début d'année, le cours du bitcoin a évolué entre 6500 et 7000 dollars ces dernières semaines. Les autres cryptomonnaies se sont aussi nettement étoffées ces dernières 24 heures. Selon Coinmarketcap, la capitalisation du marché des cryptomonnaies est passé de 270 milliards dollars à 300 milliards en une heure.sta/tp/lk/buc(AWP / 12.04.2018 15h37)