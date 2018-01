Le bitcoin ne doit pas devenir comme "un compte suisse numéroté"

Le bitcoin ne doit pas devenir semblable à un "compte numéroté en Suisse", a affirmé vendredi le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, qui promet une surveillance du portefeuille des détenteurs de la cryptomonnaie aux Etats-Unis."On veut s'assurer que des gens malveillants n'utilisent pas cette monnaie pour faire des choses répréhensibles", a indiqué M. Mnuchin lors d'une conférence à Washington.Il a affirmé que les portefeuilles détenant des bitcoins feraient l'objet de surveillance aux Etats-Unis et que les autorités de régulation avaient formé un "groupe de travail" sur le développement du bitcoin.Il a indiqué vouloir travailler avec le G20 pour s'assurer que la monnaie virtuelle ne devienne pas comme "un compte bancaire suisse numéroté" et secret.M. Mnuchin a reconnu que certaines banques centrales examinaient la possibilité de créer des monnaies numériques au lieu d'émettre du cash, mais il a indiqué que ce n'était pas le cas de la banque centrale américaine. "La Fed et nous mêmes pensons qu'il n'y a pas besoin de cela pour l'instant".Interrogé sur la possibilité que la Russie crée sa propre monnaie virtuelle pour échapper aux sanctions financières, M. Mnuchin a répondu que cela "ne le préoccupait absolument pas". "Je ne pense pas que cela soit une inquiétude", a-t-il lancé.En revanche, les risques de fraude ou d'attaque cybernétique sont "un domaine de préoccupation" pour le Trésor, a-t-il souligné.M. Mnuchin est par ailleurs resté très évasif à propos de la modification du billet de 20 dollars, entamée par la précédente administration démocrate qui entendait apposer pour la première fois sur un billet vert le portrait d'une héroïne noire --Harriet Tubman, une ancienne esclave, militante des droits de l'homme--. Il n'a pas confirmé ce changement d'effigie."Nous n'avons pas pris la décision de changer (la face) du billet ou non", a-t-il indiqué. Le prochain billet de 20 dollars, qui comportera de nouveaux dispositifs anti-contrefaçon sur lesquels le Trésor et la Fed travaillent actuellement, sera émis en 2020.(©AFP / 12 janvier 2018 18h30)