Le bitcoin poursuit sa chute, passe sous 7.500 dollars

LLOYDS BANKING GROUP

Paris - Le bitcoin, en forte baisse depuis plusieurs semaines, poursuivait sa chute lundi, évoluant autour de 7.380 dollars vers 16h30 GMT alors qu'il frôlait les 20.000 dollars en décembre, après une série de mauvaises nouvelles pour la monnaie virtuelle.La semaine dernière était même la "plus mauvaise semaine pour le bitcoin depuis janvier 2015", selon les experts de Mirabaud Securities Genève.Pékin et la banque britannique Lloyds Banking Group étaient lundi les derniers en date à durcir leur ton face aux monnaies virtuelles.En Chine, où les plateformes d'échanges avaient déjà dû cesser leurs opérations en septembre, le gouvernement veut désormais étouffer les ultimes transactions de cryptomonnaies encore réalisées depuis la Chine, a indiqué lundi un média officiel. Les autorités ont notamment bloqué l'accès aux plateformes d'échange.Au Royaume-Uni, Lloyds Banking Group a annoncé avoir interdit les achats de bitcoin par ses clients munis de carte de crédit, suivant l'exemple de plusieurs grandes banques américaines qui craignent des problèmes d'endettement.L'utilisation du bitcoin, qui échappe pour l'heure à toute régulation, a fait l'objet de multiples avertissements à travers le monde de la part des autorités et des banquiers centraux.Le gouvernement britannique a appelé fin janvier à réguler le bitcoin rapidement, avant que ce dernier ne puisse finir par représenter une vraie menace pour le système financier.Le sujet sera notamment abordé au prochain G20 Finances en mars, où les ministres français et allemand des Finances vont présenter des propositions communes sur la régulation des cryptomonnaies.ys/aue/cj(©AFP / 05 février 2018 16h40)