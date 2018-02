Le bolivar vénézuélien plonge de 86,6% lors d'une vente d'euros par la Banque centrale

Caracas - Le bolivar vénézuélien a plongé en cinq mois de 86,6% face à l'euro, a révélé une vente aux enchères de devises organisée par la Banque centrale (BCV) et dont les résultats ont été annoncés lundi.Selon un communiqué de la BCV, la monnaie européenne s'échangeait 30.987,5 bolivars, contre 4.146,13 unités en août, dernier taux connu au Venezuela, pays où les indicateurs officiels font défaut.La vente aux enchères ne comprenait pas de dollars à cause des santions financières des Etats-Unis qui, selon Caracas, compliquent les transactions internationales avec cette devise.Dans ce pays dont l'économie ultra-dépendante au pétrole s'est effondrée avec la chute des cours, le gouvernement socialiste applique depuis 2003 un strict contrôle des devises et des changes, distribuant au compte-goutte les dollars.Le montant total de cette opération, ouverte au secteur privé, n'a pas été communiqué.Ce système de vente aux enchères de devises vise, d'après le gouvernement, à contrer le marché noir, où le billet vert s'écoule actuellement à 227.901 bolivars l'unité, selon le site de référence dolartoday.com, ce que M. Maduro attribue à la "guerre économique" de l'opposition et des Etats Unis pour précipiter sa chute.La pénurie de médicaments et d'aliments se conjugue à une inflation hors de contrôle, attendue à 13.000% en 2018, selon les dernières prévisions du FMI.(©AFP / 05 février 2018 22h44)