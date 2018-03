Le boycott diplomatique du Royaume-Uni "sans impact" sur le Mondial-2018 (organisateurs)

Moscou - La décision de Londres de ne pas envoyer de ministre ou de membre de la famille royale à la Coupe du monde de football en Russie cet été n'aura pas d'impact sur la compétition, a assuré mercredi Moscou, comme la Fifa."Le choix revient à chaque supporter de venir à la Coupe du monde ou de ne pas venir. Cela n'aura pas d'impact sur la qualité du tournoi. Nous avons toujours l'intention de l'organiser au plus haut niveau", a déclaré à l'agence de presse RIA Novosti Alexeï Sorokine, qui est à la tête du Comité d'organisation du Mondial-2018."C'est dommage que tout le monde n'adhère pas au principe (consistant à) laisser le football en dehors de la politique", a-t-il ajouté.Dans un communiqué, la Fifa a affiché sa "totale confiance dans le fait que les 32 équipes participantes et les supporters du monde entier feront de ce Mondial un événement mémorable"."Pour ce qui concerne la représentation administrative ou diplomatique à la Coupe du monde, il appartient à chaque pays de se prononcer sur sa présence de manière indépendante", poursuit l'instance du football mondial.La Première ministre britannique Theresa May a accusé mercredi la Russie d'être "coupable" de l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal sur le sol britannique. Elle a annoncé en représailles la suspension des contacts bilatéraux de haut niveau et l'expulsion de 23 diplomates russes.Elle a ajouté "qu'il n'y aura pas de participation des ministres - ou des membres de la famille royale - à la Coupe du monde de football cet été en Russie". Celle ci aura lieu du 14 juin au 15 juillet.(©AFP / 14 mars 2018 18h45)