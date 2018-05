Le bras droit de Kim Jong Un, le général Kim Yong Chol, est arrivé mercredi à New York où il doit rencontrer le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo pour préparer le sommet historique entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen.Le général Kim Yong Chol a atterri à l'aéroport Kennedy à bord d'un vol de la compagnie Air China, selon le porte-parole de la mission nord-coréenne auprès des Nations unies. Il est le plus haut responsable nord-coréen à fouler le sol américain depuis 18 ans.(©AFP / 30 mai 2018 21h51)