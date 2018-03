Le budget automobile augmente beaucoup plus que l'inflation, selon une étude

Le budget automobile des Français a augmenté l'an dernier au moins trois fois plus vite que l'inflation, selon une étude de l'Automobile Club Association (ACA) publiée jeudi.L'association a dévoilé comme chaque année son "budget de l'automobiliste", basé sur l'analyse des coûts de quatre voitures: une Renault Clio essence, une Peugeot 308 diesel, une Dacia Logan diesel et une Toyota Prius hybride (essence-électricité).Selon cette "photographie annuelle", les dépenses moyennes consacrées par l'automobiliste français à son véhicule ont progressé de 3% à 4,6%, "soit trois à plus de quatre fois la valeur de l'inflation", estimée à 1% en France en 2017, a annoncé l'ACA dans un communiqué.Dans le détail, les prix catalogue des voitures de référence ont augmenté de 0,2% à 3,9%, les dépenses d'entretien de 3% à 3,9%, les primes d'assurance de 1,6%. Seuls les postes de péage et de garage de la voiture ont augmenté moins vite que l'inflation, respectivement de 0,8% et de 0,9%.La palme des augmentations revient cependant aux carburants. Le litre de SP 95 a augmenté de 5,6% et celui de gazole de 11,4%, selon l'ACA, qui dénonce une nouvelle fois le "délire fiscal" dont l'automobiliste fait les frais à chaque passage à la pompe. L'essence subit une taxation de 182% et le diesel de 157%, selon l'association.D'après l'ACA, l'automobiliste consacre en moyenne un quart de son budget au paiement des taxes, qui s'élèvent au total à 67 milliards d'euros, dont 36 milliards pour les seules taxes sur les carburants.(©AFP / 29 mars 2018 13h54)