Le chanteur français Jacques Higelin est mort

Paris - Le chanteur français né de mère belge, Jacques Higelin, un pionnier du rock français, est décédé vendredi matin à Paris à l'âge de 77 ans, a annoncé sa famille à l'AFP."Aziza, sa femme, Arthur H, Kên Higelin et Izia Higelin ont la douleur d'annoncer la disparition de Jacques Higelin ce matin", indique le communiqué de la famille.Ces derniers mois, son entourage proche avait fait état d'une "fatigue" du chanteur. La famille n'a pas souhaité communiquer sur les causes de son décès.Père de trois enfants artistes, le chanteur Arthur H, la chanteuse Izia Higelin, et le réalisateur Kên Higelin, il laisse derrière lui une vingtaine d'albums qui ont marqué la chanson française, comme "BBH 75" (1974), "Alertez les bébés" ou encore le diptyque "Champagne pour tout le monde..." et "... Caviar pour les autres" sortis en 1979.Poète survolté, généreux, engagé, Jacques Higelin aura été l'auteur de tubes tels que "Pars", "Champagne" ou encore "Tombé du ciel".Né pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1940, c'est au théâtre qu'il débuta sa carrière artistique au début des années 60, avant sa rencontre avec les musiciens Areski et Brigitte Fontaine, avec lesquels il incarna un renouveau de la chanson française au milieu des années soixante.Passant de la poésie au rock avec la même aisance, il avait célébré en octobre 2016 ses cinquante ans de carrière avec "Higelin 75", son dernier album en date.(©AFP / 06 avril 2018 10h08)