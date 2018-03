Le chef de la diplomatie nord-coréenne en route pour la Suède

Le chef de la diplomatie nord-coréenne était en route jeudi pour la Suède, pays qui représente les intérêts américains à Pyongyang, au moment où Corée du Nord et États-Unis étudient l'organisation d'un sommet bilatéral historique.Les ministères suédois et chinois des Affaires étrangères ont confirmé jeudi matin le départ de Ri Yong Ho pour Stockholm après une escale à Pékin. M. Ri devait prendre un avion à destination de Stockholm où il était attendu à 18H15 (17H15 GMT).Selon le ministère suédois, M. Ri doit séjourner jusqu'à vendredi dans le pays scandinave pour des "entretiens" avec son homologue Margot Wallström.Le ministère a précisé dans un communiqué que "les discussions porteront sur le rôle de puissance protectrice consulaire joué par la Suède auprès des États-Unis, du Canada et de l'Australie" à Pyongyang.M. Ri et Mme Wallström évoqueront aussi "la situation sécuritaire sur la péninsule coréenne, sujet qui figure haut à l'agenda du Conseil de sécurité (des Nations unies) dont la Suède est un membre (non-permanent) en 2017-2018", est-il précisé.La visite de M. Ri, a encore indiqué le ministère, vise également à "contribuer à la mise en oeuvre effective des résolutions" votées par le Conseil de sécurité contre Pyongyang sur son programme nucléaire, mais aussi celles "soulignant la nécessité d'intensifier les efforts diplomatiques pour trouver une solution pacifique au conflit".M. Ri est accompagné par Choe Kang Il, directeur général adjoint du département Amérique du Nord au ministère nord-coréen des Affaires étrangères, selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap."Nous ne pouvons exclure la possibilité d'un contact entre la Corée du Nord et les États-Unis" durant la visite de M. Ri en Suède, a déclaré à Yonhap une source dans la capitale chinoise.La diplomatie suédoise a laissé entendre qu'aucune déclaration publique conjointe n'était prévue à l'issue de la visite du ministre nord-coréen."Un communiqué de presse complet sera publié à la fin des entretiens, dans la soirée du 16 mars", a indiqué le ministère.Après des mois de tension et de menaces de guerre autour du programme nucléaire de Pyongyang, un sommet historique entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un pourrait avoir lieu avant la fin mai, a annoncé la semaine dernière un haut responsable sud-coréen.M. Trump a confirmé la perspective du sommet mais la Corée du Nord ne l'a toujours pas fait. Ni le lieu ni la date n'en ont encore été précisés. En visite officielle à Washington début mars, le Premier ministre suédois Stefan Löfven a redit à Donald Trump la disponibilité de la Suède à faciliter les contacts entre les deux pays ennemis.L'ambassade de Suède à Pyongyang représente les intérêts américains, mais aussi canadiens et australiens en Corée du Nord, ces pays n'entretenant pas de relations diplomatiques avec le régime de Kim Jong Un.La Corée du Nord a également une ambassade à Stockholm, une villa cossue avec jardin arboré dans un quartier tranquille et huppé de la capitale.L'an dernier, Donald Trump avait remercié le gouvernement suédois pour ses efforts visant à obtenir la libération de l'étudiant américain Otto Warmbier, arrêté à Pyongyang en 2016 et décédé peu après sa libération et son retour aux États-Unis.(©AFP / 15 mars 2018 12h36)