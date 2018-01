Le chinois Bitmain s'installe en Suisse

Zurich (awp) - L'entreprise chinoise Bitmain, spécialisée dans la fabrication d'ordinateurs pour bitcoins, s'est installée à Zoug. La Suisse accueille ainsi l'un des principaux acteurs du secteur des cryptomonnaies, annonce l'édition de jeudi de Handelszeitung."Bitmain Switzerland jouera un rôle clé dans notre expansion globale", affirme le siège de l'entreprise à Pékin, sans préciser le nombre d'employés qui travailleront pour la filiale helvétique. Cette implantation intervient après celles aux Etats-Unis, en Israël et à Singapour.La société, qui s'est installée dans la Crypto Valley, est connue pour sa production d'ordinateurs spéciaux permettant de protéger le réseau de la cryptomonnaie. Et selon des estimations, le groupe de l'Empire du Milieu aurait engrangé un bénéfice de plusieurs centaines de millions de dollar l'an dernier, rapporte le journal alémanique.L'entreprise chinoise est également active dans les domaines des logiciels, du matériel informatique nécessaire à la blockchain et de l'intelligence artificielle, selon un porte-parole.lk/jh(AWP / 11.01.2018 16h04)