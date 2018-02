Le chinois Fosun prend la majorité de la maison de couture française Lanvin

FOSUN INTERNATIONAL

Paris - Le conglomérat chinois Fosun, déjà propriétaire en France du Club Med, a pris la majorité de Lanvin, la plus ancienne maison de couture française encore en activité, ont annoncé jeudi les deux groupes.Lanvin était jusque-là détenue à 75% par une femme d'affaires basée à Taïwan, Shaw Lan Chu-Wang, et par un entrepreneur allemand, Ralph Batel, qui vont garder une part minoritaire de Lanvin, ajoute le communiqué, sans plus de précision.En France, Fosun est connu pour être propriétaire à 100% du Club Med depuis 2015. Ce rachat avait à l'époque relancé la polémique sur les prises de contrôle de fleurons français par des groupes chinois.Parmi les investissements chinois notables en France ces dernières années figurent notamment l'aéroport de Toulouse-Blagnac (sud-ouest), contrôlé à 49,9% par un consortium chinois, le constructeur PSA (Peugeot et Citroën), qui compte parmi ses actionnaires de référence le groupe Dongfeng, ou encore des vignobles bordelais et des terres agricoles.Le Premier ministre français, Edouard Philippe, a présenté vendredi de nouvelles mesures pour protéger les entreprises françaises jugées stratégiques, tout en assurant rester hostile au protectionnisme.Dans le milieu de la mode, Fosun détient 25% de la marque française Iro depuis juin 2016.L'état des finances de Lanvin n'est pas connu mais selon les derniers comptes annuels déposés auprès du greffe de Paris, à fin décembre 2016, la maison de couture affichait une perte nette de 20,3 millions d'euros.La maison a été fondée par Jeanne Lanvin en 1889. Elle était redevenue rentable pour la première fois depuis 35 ans en 2007. Lanvin propose des créations pour femmes, hommes et enfants, et des accessoires, comprenant les chaussures et la maroquinerie.ef/soe/lv/phv(©AFP / 22 février 2018 10h13)