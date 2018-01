Le chinois HNA menacé par une grave crise de liquidités (Bloomberg)

Pékin (awp/afp) - Le conglomérat chinois HNA, dans le collimateur de Pékin en raison de sa frénésie d'acquisitions à l'étranger et de son endettement colossal, pourrait se trouver à court de liquidités au premier trimestre, pour au moins 1,9 milliard d'euros, selon l'agence Bloomberg.Quelque 15 milliards de yuans pourraient faire défaut au groupe, entravant sa capacité à faire face à ses obligations financières, rapportait Bloomberg mardi, citant des sources proches du dossier.HNA a fait état de ce trou potentiel dans ses finances lors d'une réunion ce week-end avec des créanciers et responsables gouvernementaux, alors que 65 milliards de yuans de sa dette arrivent à échéance d'ici fin mars, précise l'agence financière.Maison mère de la compagnie aérienne Hainan Airlines, HNA s'est développé rapidement à coup d'acquisitions tous azimuts au point de devenir un gigantesque conglomérat diversifié -- à l'image de ses compatriotes Wanda (immobilier, cinéma, parcs d'attraction), Fosun (tourisme, divertissement) et Anbang (assurance, hôtellerie).En Suisse, HNA détient des participations dans le spécialiste de la maintenance d'avion SR Technics, l'entreprise de personnel au sol Swissport et le groupe de restauration Gategroup.IPO DE SWISSPORTMais ces différents conglomérats sont depuis l'an dernier dans le viseur des régulateurs chinois, préoccupés par l'ampleur des prêts qu'ils ont contractés pour financier leurs acquisitions.Pékin s'inquiète du poids de ces groupes, du labyrinthe de leurs filiales enchevêtrées et surtout des risques financiers associés à leur niveau d'endettement.HNA a annoncé que son endettement total s'élevait en novembre à environ 638 milliards de yuans (81,5 milliards d'euros), en hausse de 36% par rapport à fin 2016, mais en prenant en compte l'ensemble des entités qu'il contrôle, on pourrait arriver à une dette d'environ 1.000 milliards de yuans, selon les sources interrogées par Bloomberg.Comme Wanda, HNA s'efforce de réaliser des cessions et de se désengager de coûteux actifs immobiliers pour renflouer sa trésorerie.Selon Reuters, HNA envisagerait d'introduire sa filiale Swissport en Bourse. Le processus pourrait être lancé au 2e trimestre.HNA a dépensé au moins 50 milliards de dollars ces deux dernières années dans des investissements et prises de participations, non sans de vives controverses sur l'opacité de ses complexes structures d'actionnariat.Le groupe est entré au capital de plusieurs compagnies aériennes étrangères: Aigle Azur (France), de Virgin Australia (Australie), TAP (Portugal) ou encore Azul (Brésil). Il avait également dévoilé en 2016 le rachat de la branche de location d'avions du groupe américain CIT pour 10 milliards de dollars.HNA a par ailleurs racheté l'américain Ingram Micro, l'un des plus gros distributeurs mondiaux de produits électroniques et informatiques. Il possède une participation dans l'allemand Deutsche Bank et a acquis un quart du capital des hôtels Hilton pour 6,5 milliards de dollars.afp/al(AWP / 30.01.2018 10h30)