Le cinéaste ukrainien Sentsov, emprisonné en Russie, en grève de la faim

Le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov, qui purge une peine de 20 ans de prison en Russie pour "terrorisme", a entamé une grève de la faim pour exiger la libération des "prisonniers politiques" ukrainiens détenus dans le pays, a indiqué son avocat mercredi."Il a entamé une grève de la faim pour des raisons politiques et elle est prévue pour la Coupe du monde" de football, organisée cet été en Russie, a déclaré à l'AFP Dmitri Dinzé, l'avocat de M. Sentsov.Opposés à l'annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014, Oleg Sentsov et le militant écologiste ukrainien Alexandre Koltchenko ont été condamnés en août 2015 pour "terrorisme" et "trafic d'armes"."Moi, Oleg Sentsov, citoyen ukrainien injustement condamné par un tribunal russe et actuellement dans une prison dans la ville de Labytnangui, entame dès aujourd'hui une grève de la faim", a indiqué le cinéaste dans une lettre publiée par le site d'information Mediazona."Ma seule exigence pour cesser (la grève de la faim) est la libération de tous les prisonniers politiques sur le territoire russe", a-t-il ajouté.Selon son avocat, M. Sentsov considère que 64 "prisonniers politiques" ukrainiens sont actuellement détenus en Russie, en plus de son propre cas.Arrêté en mai 2014 à son domicile de Crimée, M. Sentsov a été accusé d'avoir coordonné les activités d'un groupe ultranationaliste ukrainien qui prévoyait d'attaquer les organisations prorusses et les infrastructures de la péninsule.Leur procès, qualifié de "stalinien" par l'ONG Amnesty International, a également été dénoncé par Kiev, l'Union européenne et les Etats-Unis."J'appelle la communauté internationale à continuer de mettre la pression sur le Kremlin afin que les prisonniers politiques ukrainiens puissent revenir dans leurs familles aussi rapidement que possible", a réagi le président ukrainien Petro Porochenko sur Twitter.(©AFP / 16 mai 2018 14h12)