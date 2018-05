Le cirque Pinder en liquidation judiciaire

Le cirque Pinder, institution fondée en 1854, a été placé en liquidation judiciaire à sa demande en raison de difficultés financières, a indiqué à l'AFP son patron, Gilbert Edelstein, confirmant une information de Ouest-France."Les mois de mars et avril ont été catastrophiques, on ne pouvait pas continuer comme ça", a expliqué M. Edelstein, PDG de Promogil, la société d'exploitation du cirque, placée en liquidation judiciaire le 2 mai par le tribunal de commerce de Créteil."C'est moi qui en ai fait la demande", a-t-il poursuivi, en affirmant que le chiffre d'affaires de sa société était passé de 7,5 millions d'euros en 2014 à 5,2 millions en 2017.Pour expliquer cette chute, M. Edelstein, qui est aussi le président du Syndicat national du cirque, a mis en avant "une grosse défection du public de scolaires". Selon lui, en trois ans, le cirque Pinder est passé de "450.000 à 100.000 spectateurs scolaires par an".Autres raisons avancées, "la crise économique" et le contexte post-attentats, à cause duquel "les gens ne veulent pas aller là où il y a de la foule".M. Edelstein a en revanche assuré que ces difficultés n'étaient pas dues aux attaques des militants opposés à l'utilisation des animaux sauvages dans les cirques.Créé en Angleterre et établi en France depuis le début du XXe siècle, le cirque Pinder a été détenu par le comédien Jean Richard dans les années 70, avant que M. Edelstein et sa famille reprennent le flambeau en 1983.(©AFP / 07 mai 2018 12h16)