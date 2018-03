Le complexe hôtelier du Bürgenstock en conflit avec ses créanciers

Bürgenstock NW (awp/ats) - Six mois après son ouverture, le complexe touristique de luxe du Bürgenstock, dans le canton de Nidwald, n'a pas encore payé toutes les entreprises qui ont oeuvré à sa construction. Les factures en suspens se montent en millions de francs.Selon le journal dominical alémanique Zentralschweiz am Sonntag, qui se réfère au registre des poursuites, la société Bürgenstock Hotels AG doit payer 4,7 millions de francs à différentes sociétés de construction. Des négociations avec un conseil d'arbitrage ont déjà commencé."Dans des projets de construction d'une telle ampleur, il est presque inévitable qu'il y ait des désaccords avec certains fournisseurs et consultants", a expliqué dimanche à l'ats Jonas Reif, porte-parole de Bürgenstock Hotels. Il n'a pas souhaité s'exprimer sur l'avancée des négociations.La construction du complexe touristique a coûté environ 550 millions de francs à Bürgenstock Hotels, qui a signé plus de 1000 contrats avec différents prestataires pour venir à bout du chantier.(AWP / 04.03.2018 13h03)