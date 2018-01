Le conseil central palestinien appelle l'OLP à suspendre la reconnaissance d'Israël

Ramallah (Territoires palestiniens) - Le conseil central palestinien a appelé lundi l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP) à suspendre la reconnaissance de l'Etat d'Israël, en réponse à la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël.Dans un vote intervenu à Ramallah en Cisjordanie occupée, le conseil central de l'OLP a "chargé le comité exécutif de l'OLP suspendre la reconnaissance d'Israël jusqu'à ce que ce dernier reconnaisse l'Etat de Palestine dans ses frontières de 1967, annule l'annexion de Jérusalem-Est et cesse ses activités de colonisation", selon un communiqué.Ce vote a recueilli 74 voix pour, 2 contre et 12 abstentions, a constaté un journaliste de l'AFP.L'OLP est l'organisation internationalement reconnue comme la représentante de tous les Palestiniens et son comité exécutif est la seule instance habilitée à prendre les décisions engageant les Palestiniens dans le cadre du processus de négociation avec Israël.En 2015, un vote du conseil central de l'OLP sur la suspension de la coordination sécuritaire avec Israël n'avait pas été suivi d'effet.Le conseil central de l'OLP avait été convoqué à titre extraordinaire pour répondre à la décision du président Trump sur Jérusalem, annoncée le 6 décembre. Depuis cette date, 17 Palestiniens et un Israélien ont été tués dans des violences.Dimanche, le président palestinien Mahmoud Abbas avait donné le ton de la réunion du conseil central de l'OLP, qui s'est déroulée sur deux jours."L'affaire du siècle s'est transformée en claque du siècle", avait tonné M. Abbas, en référence à la volonté proclamée de M. Trump de présider à "l'accord (diplomatique) ultime" entre Israéliens et Palestiniens.Les Palestiniens rejetteront le plan que Washington est censé présenter à une échéance encore indéfinie et toutes les options sont sur la table, avait-il proclamé.Les Palestiniens ont gelé les contacts avec l'administration Trump. Le vice-président américain Mike Pence se rendra à Jérusalem la semaine prochaine, mais ne devrait rencontrer aucun dirigeant palestinien.(©AFP / 15 janvier 2018 21h34)