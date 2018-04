Le conseil d'administration d'EFG prévoit de nouvelles acquisitions en 2019

Zurich (awp) - La banque privée EFG International pourrait réaliser de nouvelles acquisitions en 2019. Avant de s'emparer d'une nouvelle société, l'établissement zurichois devra néanmoins "tirer le meilleur" de la fusion avec BSI, a indiqué l'administrateur Steve Jacobs dans une interview mercredi à Finanz und Wirtschaft. La croissance organique reste actuellement la priorité."Lorsque l'activité combinée sera totalement consolidée et les cultures fusionnées, EFG tentera de croître par acquisitions", a déclaré M. Jacobs, par ailleurs associé-gérant du groupe bancaire brésilien BTG Pactual. L'établissement zurichois sera mûr pour une telle opération en 2019, conformément à la vision que partagent les actionnaires principaux, soit BTG et la famille Latsis.La masse critique pour la gestion de fortune privée se situe actuellement à 150 milliards de dollars d'actifs et sera encore plus élevée à l'avenir, a expliqué l'administrateur. A la fin de l'année dernière, EFG présentait des fonds administrés à hauteur de 142 milliards de francs (144 milliards de dollars au cours actuel).M. Jacobs est certain que les synergies déployées grâce à la fusion avec BSI permettront d'améliorer le bénéfice. En février dernier, le directeur général d'EFG Giorgio Pradelli affirmait que les réductions de coûts de 180 millions de francs seront atteintes à mi-2018, soit six mois plus tôt que prévu."La santé du bilan offre davantage de marge de manoeuvre pour les investissements dans la croissance organique", affirme Steve Jacobs.sig/rw/fr/jh(AWP / 25.04.2018 10h27)