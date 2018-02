Le crash de Moscou "apparemment" dû au givrage de sondes Pitot

Le crash d'un Antonov russe qui a fait 71 morts dimanche près de Moscou est "apparemment" dû au givrage de sondes de vitesse Pitot, ont annoncé mardi les enquêteurs à la suite de l'analyse d'une boîte noire de l'appareil.Le crash "peut s'expliquer par des données incorrectes sur la vitesse du vol (...) apparemment liées au givrage de sondes Pitot dont le système de chauffage était éteint", a indiqué dans un communiqué le comité intergouvernemental d'aviation (MAK).Ces conclusions se basent sur "une "analyse préliminaire des informations enregistrées" dans l'enregistreur conservant les paramètres techniques du vol, ainsi que sur "l'analyse de cas analogues ayant eu lieu dans le passé", a précisé cet organisme chargé d'enquêter sur les accidents aériens.L'avion de ligne, un biréacteur Antonov An-148 de la compagnie Saratov Airlines mis en service en 2010, s'est écrasé près de Moscou dimanche peu après avoir décollé de l'aéroport de Domodedovo.Il transportait 65 passagers et six membres d'équipages, qui sont tous morts.L'appareil, qui se rendait à Orsk, une ville de l'Oural à la frontière du Kazakhstan, s'est écrasé dans le district de Ramenski, à quelque 70 km au sud-est de Moscou, près du village de Stepanovskoïé.Appelées aussi "tubes de Pitot", les sondes Pitot permettent aux pilotes de contrôler la vitesse de leur appareil, un élément crucial pour son équilibre en vol.Si ces sondes sont encrassées par du givre ou des débris, une mesure incorrecte de vitesse peut être fournie aux pilotes, ce qui risque d'entraîner un décrochage de l'appareil si celui-ci vole trop lentement ou une déformation de l'avion si celui-ci va trop vite.Les sondes Pitot avaient été mises en cause dans l'accident de l'Airbus A330 d'Air France qui assurait la liaison Paris-Rio (vol AF447) et s'était abîmé dans l'océan Atlantique le 1er juin 2009, tuant ses 228 occupants.(©AFP / 13 février 2018 16h51)