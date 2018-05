Le décès du DJ suédois Avicii dû à un suicide (presse)

New York - Le DJ suédois Avicii, décédé le 20 avril à Oman, s'est suicidé, a rapporté mardi le site d'information à sensations TMZ, faisant référence à plusieurs sources anonymes.Retrouvé sans vie à Mascate, la capitale du sultanat d'Oman, Tim Bergling --de son vrai nom-- était en proie à une profonde dépression, a poursuivi TMZ, ce qu'avait déjà laissé entendre la famille du DJ de 28 ans dans un communiqué publié jeudi."Il était perturbé par ses pensées sur le sens, la vie et le bonheur", ont indiqué ses proches. "Il ne pouvait plus continuer. Il voulait trouver la paix."Considéré comme l'un des meilleurs DJ au monde, il était notamment connu du grand public pour son tube "Wake Me Up" avec le chanteur Aloe Blacc en 2013.Ces dernières années, le Suédois n'avait pas fait mystère de ses problèmes de santé, comme sa pancréatite due à une consommation excessive d'alcool. Il avait dû annuler des représentations en 2014 pour se faire retirer la vésicule biliaire et l'appendice.Il y a deux ans, il avait surpris ses fans en annonçant qu'il se rangeait des platines et ne mixerait plus sur scène.(©AFP / 02 mai 2018 01h18)