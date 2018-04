Le degré de couverture des caisses de pensions s'est amélioré au 1er trimestre

Lausanne (awp/ats) - Les bilans des caisses de pension des entreprises suisses se sont améliorés au premier trimestre 2018. Le degré de couverture des sociétés, soit le rapport entre actifs et passifs de prévoyance, a progressé de 0,7 point de pourcentage.L'indice des plans de pension de Willis Towers Watson est passé de 104% à fin 2017 à 104,7% à fin mars 2018. L'augmentation des rendements des obligations d'entreprises au dernier trimestre a permis une diminution des engagements des caisses de pension plus importante que les pertes encourues sur les actifs.La volatilité et les rebonds des rendements obligataires des marchés ont freiné la performance des actifs financiers en début d'année. En dépit du rendement négatif des actifs au premier trimestre, le résultat global est positif, car la diminution des risques de prévoyance a pesé plus fort, explique la société de conseil jeudi dans un communiqué.La performance négative du premier trimestre a mis fin à une série de 7 trimestres de rendements positifs pour l'indice de référence. Willis Towers Watson analyse tous les trois mois l'incidence du rendement des marchés des capitaux sur l'état financier des régimes de retraite en Suisse.ats/jh(AWP / 19.04.2018 14h54)