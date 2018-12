Le dépôt du port de Fos-sur-Mer bloqué par des "gilets jaunes" (préfecture)

Marseille - Le dépôt du port pétrolier de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône) était bloqué lundi matin par une cinquantaine de "gilets jaunes", a-t-on appris auprès de la préfecture de police des Bouches-du-Rhône.Ce dépôt a été bloqué à plusieurs reprises depuis le début du mouvement des "gilets jaunes" et systématiquement débloqué par les forces de l'ordre.Ce blocage, lundi, était toutefois critiqué jusqu'au sein du mouvement des "gilets jaunes". "L'opération est pilotée en dehors de nous", a déclaré à l'AFP Chantal, une des coordinatrices du mouvement en région Alpes-Côte-d'Azur qui regrette de manière plus générale "la récupération" de la protestation par des "éléments radicalisés"."Nous sommes pacifistes et apolitiques", a-t-elle indiqué à l'AFP en critiquant les "porte-parole autoproclamés qui bouffent le mouvement avec la complicité des médias et l'accord du gouvernement".D'autres blocages routiers se poursuivaient aussi lundi dans les Bouches-du-Rhône, notamment des barrages filtrants au niveau d'entrées et sorties d'autoroutes (La Barque à proximité d'Aix-en-Provence, Pont de l'Etoile vers Aubagne, péage de la Ciotat) et du côté d'Arles.En Vaucluse, les entrées et sorties sont fermées à Bollène sur l'autoroute A7 à la suite d'incendie des équipements, a indiqué Vinci. A Orange sud, les entrées sont interdites.Dans l'Hérault, il y a toujours de grosses difficultés de circulation sur l'A9 qui reste coupée au niveau de Bessan avec une sortie obligatoire vers Béziers ouest pour rejoindre l'A75 vers Montpellier. Une nouvelle action des "gilets jaunes" était aussi en cours lundi matin pour bloquer l'accès au port de Sète. Des difficultés étaient aussi signalées autour de Nîmes en raison de blocages sur l'A54 au niveau du péage d'Arles qui est fermé.En Corse, une quinzaine de "gilets jaunes" ont installé des palettes devant deux lycées de Bastia pour tenter de mobiliser les lycéens. A Ajaccio, il n' y a pas d'action mais plusieurs radars ont été décorés ou peints pour être rendus inactifs.(©AFP / 03 décembre 2018 09h36)